Julia Wieniawa należy raczej do tych gwiazd, które nie obawiają się wyrażać własnego zdania i o ile strzeże swojego życia prywatnego, tak nie ma oporów przed zabieraniem głosu w ważnych dla niej kwestiach. Tak też jest przy okazji Miesiąca Dumy, bowiem aktorka wyraziła stanowcze poparcie dla społeczności LGBT, co spotkało się z ogromnym oburzeniem ze strony fanów. W rozmowie z nami odniosła się do całego zamieszania.

''Mamy za dużo osób, które mają bardzo wąskie horyzonty...'' - stwierdziła.

Julia Wieniawa wspiera społeczność LGBT

Czerwiec to nie tylko koniec szkoły czy rozpoczęcie urlopów... to także Miesiąc Dumy, czyli innymi słowy - święto bycia sobą. W tym czasie odbywają się parady równości, a wiele twarzy show-biznesu wyraża swoje jasne poparcie dla społeczności LGBT. Tak też postąpiła Julia Wieniawa, co niespodziewanie wywołało ogromną aferę. Przy okazji naszej rozmowy z aktorką zapytaliśmy ją o to wprost.

Julia nie kryła rozgoryczenia zachowaniem internautów i przyznała bez ogródek, że choć przez ostatnie lata tak wiele się zmieniło, są rzeczy, które wciąż pozostają takie same.

Minęło 8 lat, tak wiele się w moim życiu zmieniło - w mojej głowie, podejściu do życia, zawodu, do tego świata, w którym uczestniczę, a jednak nadal nie zmieniła się nasza polska mentalność. Nadal mamy strasznie dużo, za dużo osób, które mają bardzo wąskie horyzonty i nie pozwalają innym być sobą. Boli mnie to (...) i jakieś to jest takie ohydne

Julia Wieniawa wyznała także, dlaczego tak właściwie stara się głośno wyrażać swoje poparcie dla społeczności LGBT. Co nam powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

