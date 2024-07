Choć Kori i Jacek od samego początku mieli się ku sobie, to mało kto się spodziewał, że to właśnie oni wygrają siódmą edycję "Hotelu Paradise". Uczestnicy stanęli na ścieżce lojalności i ostatecznie żadne z nich nie rzuciło kulą. Wygląda na to, że Jacek i Kornelia nadal są sobą zauroczeni i utrzymują kontakt po powrocie do Polski. Jednak jak dotąd nie usłyszeliśmy oficjalnie, że są w związku. Dlaczego? Nasza reporterka zapytała o to Jacka.

Jacek z "Hotelu Paradise" cieszy się relacją z Kori, ale jej nie nazywa

Po wielkim finale randkowego show widzowie zastanawiają się, czy Kori i Jacek z "Hotelu Paradise" są parą po programie. W rozmowie z naszą reporterką uczestnik siódmej edycji produkcji opowiedział o swojej relacji z Kornelią. Jacek przyznał, że nie zamierza oficjalnie ogłaszać tego, że jest w związku. Wygląda na to, że zwycięzcy show nie chcą się spieszyć i stawiają na to, by cieszyć się chwilą.

Oficjalnie tego nie ogłaszamy. Jesteśmy na dobrej drodze w budowaniu naszej relacji i tego się trzymamy, tym się cieszymy i chcemy cieszyć tym jak najdłużej. Ogłaszać nie chcemy niczego, żeby nie zapeszać — powiedział Jacek naszej reporterce.

W dalszej części rozmowy uczestnik przyznał, że razem z Kori rozmawia na temat problemów w relacji. Zwycięzcy dyskutują o konfliktach, jakie mają za sobą.

Wielokrotnie omawialiśmy nasze kłótnie, nasze sprzeczki. Jednoznacznie twierdzimy, że tylko osoby, którym na sobie nie zależy, się nie kłócą — wyjaśnił Jacek.

Z jednej strony nie wygląda to na zwykły romans, ale Jacek i Kori z "Hotelu Paradise" nie mówią otwarcie o swojej relacji. Myślicie, że są razem i ich związek przetrwa?

