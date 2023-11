Jacek z „Hotel Paradise” dał kosza Kori? „Zmienił się”

Zwycięzcami 7. edycji „Hotel Paradise” zostali Kori i Jacek, ale czy uczestnikom udało się również wygrać miłość? To pytanie zadaje sobie wielu fanów programu. Wiadomo, że para wciąż utrzymuje kontakt i nie ukrywają, że są ku sobie. Natomiast oboje nie określili się jasno, czy zdecydowali się na związek po programie. Teraz na Instagramie opublikowali oficjalne oświadczenie, w którym rozwiali wszystkie wątpliwości.

Jacek i Kori wydali oświadczenie

Jacek i Kori z „Hotel Paradise” od samego początku mieli się ku sobie i choć w pewnym momencie pojawił się u nich kryzys, to i tak do siebie wrócili. Na ścieżce lojalności postanowili podzielić się wygraną niż zostawić drugą osobę z niczym. Ich ścieżki po programie również się nie rozeszły, Jacek zdecydował się zamieszkać obok Kori, a ich relacja wciąż się rozwija. W rozmowie z Party.pl uczestniczka zdradziła, jak dziś wygląda ich relacja.

Mieszkamy obok siebie. Cały czas się widujemy więc ta relacja od razu po hotelu jest cały czas kontynuowana - wyznała Kori.

Nie dało się ukryć, że Jacek w programie „Hotel Paradise” bardzo starał się o względy Kori, a niektórzy zarzucili mu nawet, że jest pantoflem. Uczestnik show zreflektował swoje zachowanie i podobno po hotelu zmienił się nie do poznania.

Zmienił się po programie, to już nie jest ten kochany Jacek. Potrafi teraz postawić bardziej na swoim i mi to czasami nie pasuje — dodała.

Jak wiadomo, para wciąż utrzymuje kontakt po programie, choć bywa on różny. W Dzień dobry TVN Kori i Jacek z „Hotel Paradise” zdradzili, na co przeznaczą wygraną i okazuje się, że zrobią to wspólnie. Para planuje wspólny wyjazd do Nowego Yorku, który był ich marzeniem. Mimo że oboje dobrze się ze sobą dogaduje, to w niedziele postanowili oświadczyć, że nie są w związku.

No i właśnie, stoimy po dwóch stronach barykady i Jacek woli rozwijać relacje przyjacielskie niż relację miłosną ze mną - zaczęli. Nie jesteśmy razem. Ciągnie nas do siebie, więc może kiedyś będziemy razem. Podchodzimy do tego z rozsądkiem — powiedziała Kori.

A wy myślicie, że Kori i Jacek z „Hotel Paradise” postanowią w końcu dać sobie szanse?