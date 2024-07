Andziaks od lat tworzy treści na Youtube. Dziś jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Mimo tego, stroni od stroni od show-biznesu. Kiedy pojawia się na eventach, każdy chce z nią rozmawiać, jednak do tej pory nie zdecydowała się na żaden długi wywiad. Dlaczego?

Andziaks pomimo ogromnej popularności, którą ma w mediach społecznościowych, do tej pory nie zdecydowała się na otworzenie na wywiady medialne. Dlaczego tak ich unika?

Może troszeczkę może boję niezręcznych pytań. Widzisz po mnie, że ja nie jestem taka typowo nastawiona na te wywiady i może z tej strony to wynika. Nie wiem, może tego po prostu tego nie czuję. Tutaj przyjemnie mi się rozmawia, ale jak jest kanapa, jest studio to trochę jest to stresujące, nie powiem

- powiedziała w rozmowie z Party.pl.