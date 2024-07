Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" są ulubieńcami widzów, choć początkowo niewiele osób dawało im szansę. Dziś dzielą się swoim szczęściem, ale Jakub w rozmowie z Party.pl zdradził, że jest pewna rzecz, której nie mógł ukrywać przed Anną. O czym mówi kandydat rolniczki?

Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" już nie tylko mieszkają wspólnie, ale też spodziewają się dziecka. Para układa sobie życie, a tymczasem w niedawnym wywiadzie z Party.pl Kuba zdradził, kto pierwszy wyznał miłość i powiedział "kocham Cię".

To ja. (...) No nie mogłem tego ukrywać i otworzyłem się ze swoimi uczuciami i sercem na Anię. I odwzajemniła to.

powiedział wprost Kuba.