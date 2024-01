Blanka z "Rolnik szuka żony 10" chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych, a fani z niecierpliwością czekają na jej kolejne zdjęcia i relacje. Nowa fotka uczestniczki hitowego show stacji TVP1, która właśnie pojawiła się na jej Instagramie, natychmiast zrobiła furorę wśród jej obserwatorów. Fani są pod ogromnym wrażeniem i nazywają Blankę prawdziwą gwiazdą! Sami zobaczcie, co to za fotka tak ich zachwyciła.

Blanka z "Rolnik szuka żony 10" robi furorę na Instagramie

Blanka z "Rolnik szuka żony" zdobyła ogromną sympatię fanów show. Piękna 24-latka była kandydatką Artura, ale jak wiadomo, rolnik ostatecznie nie zdecydował się na budowanie z nią relacji i odesłał ją do domu. Ostatnio jednak fani zaczęli zastanawiać się, czy może po programie Blanka i Artur dali sobie szansę. Wszystko przez to, że w Sylwestra Blanka podsumowała rok 2023 nie tylko obszernym wpisem na Instagramie, ale także pokazała mnóstwo zdjęć z Arturem! Fani natychmiast zasypali Blankę pytaniami o jej relację z przystojnym rolnikiem po programie, ale póki co nie otrzymali żadnej odpowiedzi w tej sprawie.

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" postanowiła jednak zaskoczyć fanów swoim nowym zdjęciem. Blanka pochwaliła się swoją sylwestrową stylizacją i dosłownie zachwyciła wszystkich. Fani natychmiast zasypali ją komplementami.

Bardzo ślicznie wyglądasz Blanka

Mam jedno słowo: PETARDA

Wyglądasz olśniewająco

Gwiazda

Ale księżniczka

Piękna jesteś - piszą zachwyceni internauci

Sami zobaczcie to zdjęcie - chyba trudno nie zgodzić się z fanami Blanki z "Rolnika"!

A Wy, śledzicie losy Blanki po zakończeniu jej udziału w programie "Rolnik szuka żony"?