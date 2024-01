Jakub z "Rolnik szuka żony" podzielił się zaskakującym zdjęciem z ukochaną. Tak przywitała go po powrocie do pracy. Co więcej nie była sama. Czy u Ani widać już ciążowy brzuszek? Zobaczcie urocze rodzinne zdjęcie gwiazd 10. edycji "Rolnik szuka żony".

Kuba pokazał zdjęcie z ciężarną Anną z "Rolnik szuka żony"

Minione święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe dla Anny i Jakuba z 10. edycji "Rolnik szuka żony". W świątecznym odcinku podzielili się radosną nowiną. Ania z "Rolnika" jest w ciąży i niedługo na świecie pojawi się synek pary. Dla Jakuba będzie to już czwarte dziecko, ponieważ trójki doczekał się w pierwszym małżeństwie. To nie koniec jednak pięknych wieści, jakie para przekazała nam pod koniec 2023 roku. Ania i Jakub w Wigilię poinformowali o tym, że są zaręczeni.

Zakochani cieszą się piękną miłością, jaką dane było im odnaleźć dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony". Teraz Jakub pokazał urocze zdjęcie z ciężarną narzeczoną.

Stęskniona Ania z "Rolnik szuka żony" czekała na powrót męża z pracy, jednak nie była sama, a towarzyszyły jej dwa psiaki:

Wracam z pracy i witają mnie takie trzy stęsknione słodziaki. - napisał Jakub na Instagramie.

Trzeba przyznać, że wyglądają uroczo.

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" nie są jedyną parą, która stworzyła relację po 10. edycji "Rolnik szuka żony". Również Waldemar związał się z uczestniczką, która gościła u niego na gospodarstwie, chociaż początkowo sama zrezygnowała z walki o serce rolnika. Związek Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony" budzi jednak sporo kontrowersji wśród widzów.

