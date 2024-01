Jakub z "Rolnik szuka żony" opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Anną i okazuje się, że tym razem nie jest to romantyczny kadr. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej już wcześniej nie ukrywała, że w ciąży czuje się bardzo dobrze i nadal pracuje. Tym zdjęciem Jakub udowodnił, że Anna mówiła prawdę i nadal jest bardzo aktywna zawodowo... Zobaczcie sami!

Jakub z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcie z ciężarną Anią

Ania i Jakub z 10. edycji "Rolnik szuka żony" po początkowych kontrowersjach, dziś mogą liczyć na ogromne wsparcie od widzów, którzy mocno kibicują ich relacji. Para spodziewa się dziecka, które przyjdzie na świat wiosną, a niedługo potem planują ślub. Zapowiada się naprawdę intensywny okres w życiu Anny i Jakuba, a tymczasem rolniczka udowadnia, że czuje się świetnie i nadal wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Jakub właśnie pokazał, jak Ania z "Rolnika" jeździ wózkiem widłowym i napisał:

Kobieta pracująca napisał Jakub z 'Rolnika'

Instagram @jakub_manikowski

Co ciekawe, Anna nie wpadła w szał przygotowań na narodziny dziecka i ze spokojem podchodzi do kompletowania wyprawki. Pokój dziecięcy też jest jeszcze w początkowej fazie i Ania najwyraźniej nie planuje robić rewolucji w rodzinnym domu. Rolniczka zdradziła, że w domu, który widzowie zobaczyli w programie mieszka z mamą, a obecnie również z Jakubem. Anna z "Rolnik szuka żony" nie zamierza wyprowadzać się, a jedynie dostosować dom do nowych potrzeb.

Sądzicie, że pochwali się pokojem dziecięcym?

Instagram @jakub_manikowski

