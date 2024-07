1 z 8

Mamy zdjęcia ze śluby Anny i Grzegorza z "Rolnik szuka żony"! Para pobrała się w ostatni weekend (16 kwietnia) na Śląsku. Pokazywaliśmy już jak para i goście bawili się na swoim weselu, a teraz zobaczcie jak wyglądał najważniejszy moment dnia dla Młodej Pary czyli ceremonię zaślubin w kościele. Mimo, że to był deszczowy dzień, to chyba nikomu to nie przeszkadzało. Grzegorz niósł nad swoją Ania parasol, ich rodzice i rodzina prowadzili do kościoła. Intymna i prawdziwie radosna chwila! Ania wyglądała pięknie. Zdecydowała się na suknię ślubną z głębokim dekoltem i koronkową góra od projektantki z Wrocławia Agnieszki Światły, która kosztowała 5,5 tys. złotych i wzbudziła w mediach duże emocje! Jak i cały ślub pary!

Zobaczcie zdjęcia ze ślubu kościelnego Ani i Grześka z show "Rolnik szuka żony"!

