Marcelina Zawadzka, Leszek Stanek i Bartosz Obuchowicz chętnie pozowali ze swoimi pupilami na planie "Przygarnij mnie". Gwiazdy przekonają się, że adoptowanie psa ze schroniska to nie jest wcale prosta sprawa, a przed nimi masa wyzwań. Udowodnią również, że warto przygarnąć te cudne psiaki do swojego domu, bo dają naprawdę wiele radości. We wszystkim wspomogą ich Olga Frycz i Marcelina Zawadzka, które mają to już za sobą. A kogo zobaczymy w programie? Psiaki zaadoptują Anna Popek, Magda Steczkowska, Bartosz Obuchowicz i kilka innych gwiazd. Zobaczcie fotki!

