Za nami przedostatni odcinek 8. edycji "Rolnik szuka żony", który dostarczył nam ogromu emocji i wzruszeń, a po jego emisji widzowie wybrali już swoją ulubioną parę sezonu - to Joanna i Kamil, którzy w ich ocenie po prostu wygrali tę odsłonę randkowego show! W sieci pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy w kierunku młodego rolnika i jego wybranki. Niektórzy fani są nawet przekonani, że w finałowym odcinku na palcu Joanny zobaczymy pierścionek zaręczynowy! Skąd takie przypuszczenia? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8" Joanna pokazała, jak wyglądała na ślubie Bogusi i Krzysztofa! Przyszła sama? "Rolnik szuka żony": Kamil oświadczy się Joannie w finałowym odcinku? Fani są tego pewni! Kamil to najmłodszy uczestnik 8. edycji "Rolnik szuka żony", jednak według opinii fanów, to właśnie on wykazał się największą wrażliwością i bardzo dojrzałym podejściem do udziału w programie. Z odcinka na odcinek coraz bardziej przekonywaliśmy się, że jego zamiary są naprawdę szczere i chłopak po prostu chce spełnić swoje marzenie o założeniu rodziny. Choć początkowo jego faworytką była Justyna , to jednak szybko okazało się, że to Joanna skradła jego serce . Odkąd Kamil zdecydował się na bliższe poznawanie Asi, stał się jeszcze bardziej promienny i szczęśliwy. To samo możemy zobaczyć również u Joanny! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Joanna, wybranka Kamila, zdradziła ile waży! "Strasznie chciałabym..." W ostatnich odcinkach programu dowiedzieliśmy się, że Joanna i Kamil z 8. edycji "Rolnik szuka żony" są już oficjalnie parą - padły nawet piękne wyznania o miłości, a tuż przed wielkim finałem programu rolnik zaczął nawet mówić o... pierścionku zaręczynowym ! Wygląda na...