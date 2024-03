Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" przed świętami Wielkanocnymi podzieliła się wspaniałą wiadomością. To już kolejny wielki sukces na koncie influencerki, a teraz Ania Bardowska może go świętować podwójnie i nie ukrywa, że to bardzo miłe uczucie. Już można gratulować!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" podzieliła się nowiną

Anna Bardowska do programu "Rolnik szuka żony" zgłosiła się jako nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego. Po ślubie z Grzegorzem Bardowskim nie wróciła jednak do pracy w zawodzie, ale zaczęła aktywnie działać w mediach społecznościowych i jak sama twierdziła pomogło jej to pokonać nieśmiałość. Dziś Anna Bardowska nie tylko spełniła marzenie o rodzinie i jest mamą Liwii i Janka, ale została też jedną z najpopularniejszych influencerek w naszym kraju. Właśnie został ogłoszony Ranking Najpopularniejszych Influencerów i Ania Bardowska pojawiła się w nim aż w dwóch kategoriach. To wielkie wyróżnienie. Brawo!

To bardzo miłe uczucie. W rankingu @see_bloggers pojawiam się w dwóch kategoriach napisała Anna Bardowska na Instagramie

W rankingu Top 20 w kategorii Parenting Anna Bardowska znalazła się na 10. miejscu. To wielki sukces, bo żona rolnika zajmuje miejsce tuż za słynną Mamą Ginekolog. Z kolei w Rankingu Top 100 Instagramerów 2023 Ania Bardowska zajęła 61. miejsce i wyprzedziła m.in. Ewę Mrozowską z "Gogglebox", Mamę Ginekolog czy Kamilę Boś, która zajmuje 90. miejsce.

W mediach społecznościowych Anna Bardowska prezentuje przede wszystkim swoje codzienne życie, ale zajmuje się też gotowaniem, urządzaniem domu, ogrodu oraz tematami związanymi z dziećmi. Żona rolnika zgromadziła wokół siebie całkiem sporą społeczność. Śledzicie konto Ani Bardowskiej na Instagramie?

