W drugim odcinku show TVP rolniczki i rolnicy nieco bardziej wyklarowali swoją sytuację na drodze ku miłości, bo mieli okazję poznać osoby, z którymi potencjalnie stworzą związki. Niestety, nie wszyscy przyjezdni jednakowo skradli serca widzów... Oberwało się Maciejowi, z którym na randce była Agata. Mężczyzna podzielił fanów!

Zachowanie kandydata Agaty z "Rolnika" rozgrzało sieć

57-letnia Agata, rolniczka, która jako młoda żona straciła w tragicznym wypadku męża, postanowiła odnaleźć promyk nadziei i poszukać szczęścia w programie "Rolnik szuka żony". Charyzmatyczna kobieta otrzymała listy, które zaintrygowały ją na tyle, że postanowiła zaprosić kilku kandydatów, z którymi spotka się twarzą w twarz. Co z tego wyszło?

Do Agaty przyjechało trzech mężczyzn: dwóch Mirków oraz Maciej. I to właśnie trzeci z mężczyzn wywołał największe emocje wśród internautów! Na początku przyznał bez ogródek, że rolniczka... mogłaby być szczuplejsza! To jednak nie koniec: okazało się, że zapomniał imienia bohaterki, do której przyjechał... Fani jednoznacznie ocenili jego zachowanie podczas randki, która odbyła się w mało przyjemnej atmosferze:

Dziadek wysoko mierzy. Na miejscu Agaty odesłałabym go z kwitkiem do domu

Oglądając ich próbowałam przewinąć ale się nie dało

Jest bezczelny i okropny

Znalazła się jednak grupa fanów, którzy poparli Macieja, twierdząc, że każdy ma prawo do znalezienia miłości i spełnienia - niezależnie od wieku:

Rolniczko Droga, proszę... przyjmij wszystkich trzech na gospodarstwo! Ależ wtedy byłyby sceny

Każdy ma prawo być kochany w każdym wieku

Super gość oby trafił na gospodarstwo.

TVP/Rolnik szuka żony

A Wam, który kandydat Agaty najbardziej przypadł do gustu? Nie tylko ona miała problem na początkowym etapie spotkań. Z kolei Wiktorię z "Rolnika" zaskoczyło wyznanie podczas randki z Patrykiem...

Jesteście ciekawi, jak rozwiną się znajomości w show?

