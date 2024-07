10 z 10

Zespół Girls on fire

Wiek: 28 – 30 lat.

Skład: 3 os.

Miasto: Wrocław

Opiekun: Tatiana Okupnik

Zespół tworzą trzy przyjaciółki: Joanna (28 lat) pracuje jako pedagog, Marta (30 lat) jest filologiem, a Agnieszka (28 lat) zootechnikiem. Dziewczyny znają się już dziesięć lat, poznały się współpracując z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu.

Wspólne pasje doprowadziły do powstania zespołu. Od pewnego czasu spotykały się na próbach, kompletując zespół muzyków oraz repertuar, aczkolwiek ich debiut jako "Girls on Fire" miał miejsce na castingach do programu X Factor.

Każda z nich śpiewa od dziecka, mają na swoich kontach wiele sukcesów. Wspólnie brały udział w różnych projektach muzyczno- aktorskich, w realizacjach koncertów telewizyjnych m.in. w koncercie pt. "Zegar" poświęconym twórczości Jacka Kaczmarskiego. Mają także doświadczenie w pracy studyjnej oraz w pracy z wrocławskimi zespołami. Ich wspólnym mianownikiem muzycznym są tacy artyści jak: Beady Belle, Anthony And The Johnsons, Incognito, Kayah, Chaka Khan, Little Dragon, Moloko, Michael Jackson, Sade, Erykah Badu, Kimbra.

Joanna Cholewa - od trzech lat prowadzi własną firmę, zajmującą się zajęciami artystycznymi dla dzieci.

Agnieszka Damrych - zajmuje się wychowaniem synów (Michał 4 l. i Mateusz 2 l.). Oprócz projektu "Girls on Fire" ma także swój zespół "Madlove", z którym gra repertuar coverowy na dużych imprezach firmowych.

Marta Dzwonkowska - na co dzień pracuje w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Zarówno na scenie (m.in. "Hair", "Ścigając zło") jak i od tak zwanej "kuchni" jako asystentka dyrektora teatru. Poza teatrem bierze udział w różnych projektach muzycznych. Zagrała również role epizodyczne w polskich serialach.