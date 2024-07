Ewelina Lisowska to z pewnością największa gwiazda od czasów Moniki Brodki, jaką wylansowały programy talent-show. Młoda piosenkarka wydała w zeszłym roku EP-kę "Ewelina Lisowska" i wylansowała dwa wielkie przeboje - "Nieodporny Rozum" i "W Stronę Słońca", które cieszą się niesłabnącą popularnością. Obecnie nagrywa materiał na debiutancki album. Przypomnijmy: Tak Ewelina Lisowska pracuje nad nową płytą

Utwory Eweliny możemy usłyszeć niemal we wszystkich stacjach radiowych, a jak wiadomo, artystom wypłacane są tantiemy za airplay. Odtworzenie jednego utworu to wypłata w wysokości około 15 złotych - uśredniając, że każda piosenka trwa 3 minuty. Lisowska jest jedną z najczęściej granych w Polsce gwiazd i, jak dowiedziało się AfterParty.pl, od chwili wydania pierwszego singla jej muzyka była puszczana w radiu ponad (uwaga!) 24 tysiące razy!

Z naszych informacji wynika, że utwory Eweliny przyniosły aż 360 000 złotych (!) wpływów z tantiem. Warto jednak podkreślić, że na konto młodej wokalistki nie wpłynęła cała kwota.

- Tantiemy za odtwarzanie w radiu są rozdzielane między wszystkich autorów kompozycji i tekstu piosenki, współmiernie do ich wkładu w dany utwór. Zdarza się więc, że wykonawca otrzymuje z tej puli bardzo mały procent. - wyjaśnia w rozmowie z AfterParty.pl osoba z branży muzycznej.

Nie zmienia to faktu, że Ewelina Lisowska to jedna z najbardziej obiecujących postaci polskiej muzyki. Trzymamy kciuki za jej dalsze sukcesy i czekamy na płytę. Ciekawe tylko, co na to Dawid Podsiadło...

