Już dziś odbędzie się półfinał trzeciej edycji programu "X-Factor". Do walki o finał stanie czterech wokalistów, wśród nich Wojciech Ezzat. Przypomnijmy: Dziś finał The Voice i półfinał X-Factora

Wojciech od początku wymieniany jest w gronie faworytów i w przeciwieństwie do innych uczestników show, nie doczekał się żadnej krytycznej opinii z ust jurorów - wprost przeciwnie. Jego talentem zachwyca się nie tylko Czesław Mozil, opiekun jego grupy, ale również Tatiana Okupnik, która w jednym z odcinków powiedziała mu, że "jest poza konkurencją". Do tej pory czarował telewidzów swoimi wykonaniami takich utworów, jak choćby "Who Wants To Live Forever" Queen czy "Treasure" z repertuaru Bruno Marsa.

Sprawdziliśmy kilka faktów z życia Wojtka. Niektóre mogą was zaskoczyć. Sprawdźcie sami i przy okazji zobaczcie jak przystojniak prezentował się dotychczas na scenie w "X-Factor":