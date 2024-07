Już w pierwszym odcinku Renata Kaczoruk, która niespodziewanie przyjechała do Azji z przyjaciółką swojej przyjaciółki Weroniką Budziło, powiedziała na dzień dobry do towarzyszki podróży:

Potem ustawiła sobie Weronikę. Renata Kaczoruk musi dowodzić, mieć zawsze racje i rządzić. Inaczej jest zła. Na jednym z zadań Weronika próbowała uspokoić Kaczoruk, która była sfrustrowana i zmęczona tym, że im nie idzie.

Nie panikuj Renata… – mówiła do koleżanki Weronika Nie mów tak do mnie! – ostro zareagowała modelka Staram się cię tylko uspokoić… – dalej mówi spokojna Weronika Ale nie tymi słowami! – syknęła na Weronikę - Renata.

Potem już było tylko zwracanie uwagi Weronice, która mówiła, że się na to godzi, bo Renata chce wygrać, a poza tym zabrała ją w tę podróż.

Dlatego Kaczoruk czasem zwraca się w "Azja Express" do koleżanki jakby wołała pieska.

Albo robi upomnienia.

Jak jedna coś ogarnia, to druga nie wtrąca się. Ja już miałam mapę w ręku, to po co się wtrącasz? - mówiła do Weroniki.