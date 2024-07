Agnieszka Woźniak-Starak broni Renaty Kaczoruk! Prowadząca "Azja Express" pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN i zachęcała do oglądania show z udziałem gwiazd. Agnieszka zabrała też głos z sprawie ostrej krytyki pod adresem partnerki Kuby Wojewódzkiego. Renata Kaczoruk po każdym odcinku "Azja Express" musi się zmierzyć z potężną dawką hejtu w sieci.

Prowadząca show stanęła w obronie Renaty Kaczoruk zdradzając przy okazji, że ona sama zawiodła się na innym uczestniku!

Zapytałeś mnie o Renatę. Ja akurat większy problem miałam z kimś innym. Był to mężczyzna, który pokazywał taką dosyć zawziętą twarz wytrawnego gracza, ale też miłośnika teorii spiskowych. Wcześniej patrzyłam na niego trochę inaczej. Ja miałam akurat małą spinkę z nim. Lubimy się bardzo - gra to gra... A Renata, prawdę mówiąc, t rochę będę jej bronić. Renata pojechała tam żeby wygrać wyścig, mam wrażenie. Ona weszła w grę i ona chyba nie myślała tak bardzo jak inni o wizerunku tylko wyścigu - przyznała Agnieszka w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem.

A co jeszcze wydarzy się w programie "Azja Express"? Czy po odpadnięciu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana pojawią się jeszcze zaskakujące zwroty akcji?

Tam będzie jeszcze tyle zwrotów akcji... Jeszcze będzie paru wygranych w tym programie, mam wrażenie. My byliśmy często zaskoczeni tym, co się dzieje i tym jak historie niektórych uczestników się w programie potoczyły, bo nie byliśmy w stanie przewidzieć co się wydarzy. My sami żartowaliśmy na planie, że gdybyśmy chcieli ten program wyreżyserować to nie wyszłoby tak ciekawie. Ja mogę obiecać, że nawet bez Gośki i bez Radka, którzy byli świetni, będzie super.