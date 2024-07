P { margin-bottom: 0.21cm; }

Leszek Stanek był gościem Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadał o swoim nowym singlu oraz o tym, jak przeżył program "Azja Express". Przyznał, że był zaskoczony dwiema osobami w programie. Pokochał Małgorzatę Rozenek, którą tam poznał i podziwia zachowanie Renaty Kaczoruk, która delikatnie mówiąc, okazała się bez skrupułów. Kinga Rusin była mocno rozemocjonowana słowami o Renacie Kaczoruk, przez którą Rozenek i Majdan odpadli z programu, i dość mocno ją podsumowała.

Kinga Rusin ruszyła do natarcia na Renatę.

Renata to była jedyna osoba, która myślała, że przyszła do programu, żeby go wygrać. Są starzy wyjadacze, do których zaliczam sporo osób w tej grupie i oni po prostu wiedzieli, że chodzi o to, żeby siebie sprzedać, pokazać. Ale naprawdę nie chodzi o to, żeby pierwszym dobiec do mety, a Renata właśnie tak podeszła do tego. To jest bardzo młoda dziewczyna, jak na zajęciach w-fu - ona musi dobiec - skomentowała Kinga Rusin.