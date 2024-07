Renata Kaczoruk po raz kolejny tłumaczy się z zachowania w "Azja Express". Już po emisji drugiego odcinka programu, kiedy to modelka została mocno skrytykowana przez widzów za niekoleżeńskie traktowanie swojej partnerki - Weroniki Budziło, gwiazda zamieściła w Internecie specjalne oświadczenie. Wczoraj sytuacja się powtórzyła. Między dziewczynami wczoraj znów iskrzyło, lecz nie to przykuło największa uwagę fanów show. Renata Kaczoruk złamała wczoraj ustalenie o nierzucaniu jajkami w przeciwka w czasie bitwy na poduszki. Nie spodobało się to zarówno uczestnikom programu, jak i widowni "Azja Express". Polecamy: Relacje międzyludzkie – wpływ komunikacji niewerbalnej na odbiór przekazu

Hejt na Renatę Kaczoruk w Azja Express!

Renata Kaczoruk (Wojewódzka?), chcąc ubiec kolejne krytyczne komentarze fanów, wydała na swoim Instagramie oświadczenie.

Małe dopełnienie obrazka. Jajeczka leciały dopóki nie zorientowałam się, że Paskal nie walczy. Na wyraźna prośbę Paskala. Także odwrotnie niż w TV. Najgorsze za nami. Już jestem ochrzczonym potworkiem - napisała modelka.

Opinie fanów na temat zachowania gwiazdy są mocno podzielone. Jedni nie są oburzeni jej zachowaniem, zarzucając kompletny brak szacunku i koleżeństwa.

Montaż montażem, ale pewne zachowania miały miejsce, padło dużo niemiłych słów - jakkolwiek by tego nie tłumaczyć, to Renata często zachowujesz się zupełnie nie fair, no chyba że cała ekipa do ręki wcześniej dostaje scenariusz, wtedy da się to rzeczywiście wytłumaczyć.

Zasłaniala się montażem po 2 odcinku, a tu odcinek 3 i nadal zero klasy.. Po trupach do celu, zero zasad fair play. Nie dziwię się że nikt za nią tam nie przepada Jak można ja lubić .... skoro łamie po raz drugi zasady .

Współczuję jej partnerce . Serio . Żałosna jest...chuda jak ( nomen omen ) brzoza, głupia jak koza , różowe serduszka zamiast biustu i paskudne zachowanie. Renatka wariatka

A inni - biorą Renatę w obronę.

Jakie to obrzydliwe, ze obcy Ci ludzie mają czelność napluć na Ciebie, tylko dlatego ze zobaczyli fragment zmontowanego programu i uzurpuję sobie prawo do obrażenia i wyzywania, jakbyś co najmniej skrzywdziła im dziecko. Jak można tak personalnie przeżywać program, który w żaden sposób ich nie dotyczy.

A Wy po której stronie jesteście?

Renata Kaczoruk po raz kolejny tłumaczy się ze swojego zachowania w "Azja Express".

Modelka musi mierzyć się z internetowym hejtem. Fani programu zarzucają jej m.in. brak koleżeństwa.