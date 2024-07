Wpadka w "Milionerach"? Fani tego programu są wyjątkowo czujni i od razy wyłapują wszelkie niedociągnięcia i niewiedzę uczestników. Teraz padło jednak na twórców pytań! Dlaczego? W jednym z nich nie było ponoć żadnej poprawnej odpowiedzi!

Wpadka w "Milionerach"

Jedna z uczestniczek show otrzymała pytanie o karierę filmową znanych prezydentów: Który z wymienionych nie wystąpił w filmie fabularnym przed prezydenturą. Do wyboru byli: Donald Trump, Ronald Reagan, Lech Kaczyński i Václav Havel. Studentka kulturoznawstwa wybrała Lecha Kaczyńskiego, zapominając o tym, że wraz z bratem pojawili się w filmie "O dwóch takich, co ukradli księżyc" z 1962 roku. Poprawną odpowiedzią według twórców był Vaclav Havel. Okazuje się jednak, że i on pojawił się w filmie! Zagrał epizodyczną rolę w filmie "Każdy Młody Mężczyzna" z 1966 roku.

To oznacza, że wśród odpowiedzi nie było poprawnej. Donald Trump ma na swoim koncie mnóstwo ról filmowych, podobnie jak Reagan, który zanim zajął się polityką, był aktorem. Niektórzy piszą, że uczestniczka powinna zgłosić reklamację! A Wy co o tym sądzicie?

