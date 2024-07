We wczorajszym odcinku "Milionerów" padło pytanie za milion złotych! Sonia Ciuk, uczestniczka obecnej edycji show, od początku szła jak burza. Na wszystkie pytania odpowiadała rewelacyjnie, aż w końcu doszła do pytania za pół miliona, a następnie za milion. Niestety nie miała już do dyspozycji kół ratunkowych. Hubert Urbański przeczytał pytanie za pół miliona, które dotyczyło słynnego pomnika:

W której stolicy znajduje się pomnik złożony z 2711 betonowych klocków?

Z tym pytaniem Sonia poradziła sobie bardzo dobrze, a odpowiedź prawidłowa to Berlin. Jakie było pytanie za milion złotych?

Pytanie za milion złotych w "Milionerach"

Emocje sięgały zenitu w środowym odcinku. Cała Polska wraz z Sonią Ciuk bardzo chciała poznać pytanie, za które można było otrzymać milion złotych. Okazuje się, że wcale nie było ono tak proste i oczywiste. Jak brzmiało?

"Wątróbka z cebulką (…) jest zakąską doskonałą. Aby ją przyrządzić, należy kupić samochód i pędzić nim dopóty, aż się kogoś przejedzie”. To Lem i...

Uczestniczka miała do wyboru cztery odpowiedzi: A.„Solaris", B. „Opowieści o pilocie Pirxie" C. „Dyktanda, czyli...", D. „Szpital przemienienia".

Właściwa była odpowiedź trzecia, ale Sonia Ciuk nie była pewna i podjęła decyzję o zakończeniu gry. Ostatecznie wygrała pół miliona złotych! To największa wygrana w nowej edycji "Milionerów".

Hubert Urbański zadał pytanie za milion złotych w "Milionerach"!

Niestety uczestniczka nie znała odpowiedzi i zrezygnowała z gry!

