Kolejna wpadka w show "Milionerzy"?! W pytaniu, które usłyszał jeden z uczestników show, pojawiło się niezrozumiałe słowo, co wywołało spore poruszenie w sieci. Jak brzmiało pytanie?

Reklama

Na "wypoku" przesiadują Mirki i...

Uczestnik "Milionerów" miał do dyspozycji cztery odpowiedzi: a) Węgierki b) Uleny c) Renklody d) Mirabelki.

Zobacz: Doda i Rozenek-Majdan w "Milionerach"! O co chodzi?

Wpadka w pytaniu w "Milionerach"?

O co chodzi? Pytanie dotyczyło słynnego serwisu internetowego "Wykop.pl", na którym użytkownicy dzielą się ciekawymi treściami znalezionymi w sieci. Początkowo pojawiły się głosy, że osoba, która układała pytanie zrobiła literówkę i zamiast napisać "Wykop", napisała "Wypok". Czy rzeczywiście doszło do pomyłki? Okazuje się, że nie...

Uczestnik zaznaczył błędną odpowiedź, ponieważ myślał, że chodzi o drzewo, na którym rosną śliwki. Hubert Urbański szybko wyjaśnił, o co chodzi. "Wypok" to żartobliwa nazwa serwisu "Wykop.pl", a społeczność zgromadzona wokół niego to właśnie mirki i mirabelki.

Zobacz także

Wiedzieliście?

Polecamy: 8 sposobów na to jak sobie poradzić ze stresem

Zaskakujące pytanie w "Milionerach"

East News

Co to "wypok"?

Reklama