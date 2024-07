Jesienią na antenie TVP 2 zobaczymy 14. już edycję "The Voice of Poland". Przed startem show najwięcej emocji budzi oczywiście skład trenerów. Okazuje się, że ten sekret zdradził na swoim Instagramie jeden z nich - a mowa o Baronie. Kto jeszcze zobaczymy w muzycznym show? To pierwsza taka sytuacja w historii programu.

Oto trenerzy nowej serii "The Voice of Poland"

Ruszyły nagrania do 14. edycji "The Voice of Poland". Wiadomo już, że zmiany zajdą w składzie prowadzących - w związku z ciążą Małgorzaty Tomaszewskiej, w pierwszych dwóch etapach show zobaczymy tylko Tomasza Kammela. Co z jury? Tu spora niespodzianka - po raz pierwszy w ponad 12-letniej historii producenci nie zdecydowali się na żadną rewolucję. Tym samym na fotelach trenerów zobaczymy te same gwiazdy, co w poprzedniej serii. Będą to więc Baron i Tomson, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Marek Piekarczyk. Pierwsze wspólne zdjęcia na InstaStories pokazał Alek Baron:

Siemaneczko, witam was serdecznie. Kto rano wstaje, ten rozpoczyna po raz kolejny cudowną przygodę. Przygodę, którą będziecie mogli oglądać w telewizorach. Przygodę, która sprawia, że powracam do ludzi, z którymi uwielbiam pracować. Tak, będzie to formuła telewizyjna - zdradził i pokazał filmik z pozostałymi trenerami.

Nagranie z kolegami z pracy udostępniła również Justyna Steczkowska, która już wcześniej potwierdziła, że będzie trenerką, pokazując zdjęcia seksownej stylizacji.

Tuż po finale "The Voice of Poland 14" widzowie w styczniu 2024 roku zobaczą kolejną edycję "The Voice Senior". Program poprowadzą Rafał Brzozowski oraz Marta Manowska, która zastąpi Małgorzatę Tomaszewską.

Przypominamy - ostatnią serię "The Voice of Poland" wygrał Dominik Dudek. Czekacie na nowe odcinki?

