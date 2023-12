A to niespodzianka! Kolejna uczestniczka "Rolnik szuka żony" tuż przed świętami Bożego Narodzenia ogłosiła, że jest w ciąży! Wraz z mężem spodziewają się już drugiego dziecka:

O kim mowa?

Mowa o Sarze Szewczyk z 4. odsłony "Rolnik szuka żony", w której walczyła o serce Karola. Ten na ostatniej prostej, tuż po feralnej imprezie, odesłał ją do domu. Jakiś czas później Sara poinformowała widzów o wielkich zmianach w jej życiu. W czerwcu 2021 roku wyszła za mąż za Daniela, rok później, w sierpniu 2022 roku została mamą - na świecie pojawił się ich synek, Igor. Niedawno dość hucznie świętowali jego pierwsze urodziny. Teraz wraz z mężem znów zostaną rodzicami, o czym Sara poinformowała na swoim Instagramie!

Święta już jutro⭐✨. Życzę Wszystkim dużo spokoju. Pogody ducha, nawet w pochmurny za oknem czas. Niech ten czas będzie dla Was czasem radości. Pięknych chwil w gronie bliskich ❤️. Wesołych Świąt ????. Dla nas już od dwóch lat ten czas jest wyjątkowy, a w tym szczególnie. W Nowym Roku będzie nas więcej i to jest najpiękniejsze co mogło nas spotkać. Oczekujemy z moim @duszek998 na nasze kolejne maleństwo

napisała Sara