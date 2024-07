Tymon Tymański został nowym jurorem "Must Be The Music". Producenci programu, który nadawany jest w telewizji Polsat, stwierdzili, że to słynący z ostrego języka Tymon Tymański jest idealnym kandydatem do roli osoby oceniającej innych muzyków. Do tej pory artysta otrzymywał podobne propozycje jurorowania w talent show, ale za każdym razem odmawiał. Tak było w przypadku show "The Voice of Poland". Każdy jednak czasem zmienia zdanie. W tym również Tymon! Czy uda mu się odnaleźć w składzie jury, który pracuje ze sobą już od kilku lat?

Jak Tymon Tymański radzi sobie w roli jurora Must Be The Music?

Gdy okazało się, że Piotr Rogucki odchodzi ze stołka jurora w "Must Be The Music", wszyscy z wypiekami oczekiwali, kto zastąpi go w telewizyjnym show. Wybór padł na Tymona. Dziennikarze magazynu "Flesz" postanowili dowiedzieć się, jak Tymański sprawdza się w roli osoby, która ocenia przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. O komentarz poproszona została prowadząca show Paulina Sykut-Jeżyna. Co powiedziała?

– Jest rzeczowy i konkretny, a jego opinie brzmią jak opinie dziennikarza muzycznego – wyjawiła dziennikarka.

Czy to oznacza, że Tymon wzoruje się na Kubie Wojewódzkim? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Flesz"!

