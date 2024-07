Piotr Rogucki odchodzi z "Must be the music"! O swojej decyzji poinformował tuż po finale 10. edycji show, którą wygrał Conrado Yanez! Dlaczego lider zespołu "Coma" chce pożegnać się z show?

Reklama

Rogucki zakończył pracę jurora

W swoim oświadczeniu napisał, że przyszedł czas na nowe projekty muzyczne. Dziękuje producentom za możliwość oceniania młodych muzyków. Dla niego to bardzo cenne doświadczenie:

Wraz z końcem 10. edycji „Must Be The Music” podjąłem decyzję o zakończeniu pracy jurora. W najbliższym czasie poświęcam się pracy nad solowym projektem „J.P. Śliwa”, działaniom w zespole COMA i aktorstwu. Bardzo dziękuję za możliwość udziału w programie, był to dla mnie czas niezwykle ważnych doświadczeń zawodowych i inspiracji artystycznych. Liczę na to, że czas spędzony w programie nie był bezowocny, że moja obecność przydała się zarówno odbiorcom jak i uczestnikom. Dziękuję za profesjonalną i przyjacielską atmosferę wszystkim współtwórcom programu, a w szczególności moim wielce szanownym i ulubionym kolegom z ławy jurorskiej. Dziękuję za ciężką pracę, uczciwość zawodową i zaangażowanie producentów i realizatorów. Jednocześnie udzielam swego wsparcia i życzę wielu sukcesów oraz owocnej pracy mojemu następcy Tylko muzyka!"

Piotr Rogucki był jurorem w Must be the music od 4. edycji. Kto go zastąpi? Czy do show wróci Wojciech Łozo Łozowski? A może stacja Polsat postawi na kogoś innego? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Zobacz także: Pół roku temu zwycięzca MBTM uległ poważnemu wypadkowi. Tak wygląda teraz

Zobacz także

Piotr Rogucki odchodzi z programu Must be the music:

Dziękuję za współpracę, życzę powodzenia w kolejnych edycjach MBTM!

Posted by Piotr Rogucki on 23 listopada 2015

Piotr Rogucki był jurorem w Must be the music kilka edycji

Kto powinien go zastąpić?