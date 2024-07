Kuba Wojewódzki od początku swojej kariery musi stawiać czoła zarzutom, że jest już za stary i lepiej byłoby, gdyby ustąpił miejsca młodszym dziennikarzom. Dziennikarz odpowiedział na te zarzuty, twierdząc, że jego metryka stanowi problem odkąd pamięta. Z drugiej strony ciężko o byłoby wypełnić lukę po showmanie.

Przypomnijmy: Wojewódzkiemu ciągle wypominają wiek. Dziennikarz zabrał głos i nie szczędził mocnych słów

Podobnego zdania jest również muzyk Tymon Tymański. Artysta poszedł jednak o krok dalej i stwierdził, że Kuba nie potrafi rozmawiać ze swoimi rozmówcami. W programie "Ogień pytań" na plejada.pl stwierdził, że lepiej byłoby gdyby zniknął z telewizji i zajął się tym, co potrafi najlepiej, czyli sprzedawaniem "żabek":

To co on robi, to jest zły message. On sprzedaje taki message typu: "Ja jestem jedyny ważny, ty wypierd***aj, nie masz nic do powiedzenia". On przerywa po jednym zdaniu, po pół zdania nawet - "jeśli się mnie boisz, nie masz tego samego flow." Mam nadzieję, że się czegoś nauczy. A nie, nie nauczy, bo nie jestem empatyczny, albo może zniknie i zajmie się tym, co potrafi najlepiej, czyli będzie sprzedawał swoje żabki - mówi