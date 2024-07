To nie był najlepszy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dla Viki Gabor. Tym razem jurorzy nie szczędzili jej słów krytyki. Dlaczego jej wykonanie Kasi Sobczyk nie spodobało się sędziom? Zapytaliśmy Michała Wiśniewskiego o komentarz po występie 14-latki. Jak tłumaczy te surowe oceny?

Viki Gabor jest najmłodszą uczestniczką w historii polskiej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". 14-latka jednak ma doskonały warsztat i z łatwością odnajduje się na scenie. Transformacja w ikony światowego show-biznesu i próbowanie naśladowania ich sposobu śpiewania oraz poruszania się to dla niej nowość. W wywiadzie dla Party.pl, Katarzyna Skrzynecka przyznała, że "Viki rzadko kiedy coś wychodzi słabiej", jednak podczas wcielania się w rolę Katarzyny Sobczyk, jurorzy nie szczędzili jej srogich ocen. Chwile po nagraniu Michał Wiśniewski skomentował krytykę Viki Gabor w rozmowie z reporterką Party.pl":

To nie były szpilki. To jest bardzo cienka granica, my też nie chcemy, żeby ktoś miał to wrażenie, że 14-latka jest inaczej traktowana niż 60-latka, bo troszeczkę bez sensu. To jest program rozrywkowy, więc albo upodabniamy się do niego, albo nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć.