Afera związana z medialnym spięciem Karoliny Pisarek i jurora "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - Michała Wiśniewskiego - wciąż jest na ustach wszystkich. Jak wokalista ocenia zachowanie uczestniczki muzycznego hitu Polsatu?

Reklama

Michał Wiśniewski komentuje zarzuty Karoliny Pisarek

Michał Wiśniewski w rozmowie z reporterką Party.pl skomentował zaskakujące wyznanie Karoliny Pisarek, która ostatnio mocno uderzyła w jurora. Karolina Pisarek zarzuciła Michałowi Wiśniewskiemu, że jest empatyczny tylko przed kamerami, a poza nimi jest zupełnie inny. Piękna modelka w rozmowie z portalem Pomponik.pl stwierdziła, że lider zespołu "Ich Troje" ma dwie twarze i nie może liczyć na jego wsparcie poza kamerami.

Michał Wiśniewski do tej pory nie komentował oskarżeń Karoliny Pisarek, ale teraz zapytaliśmy go, czy był zaskoczony zachowaniem modelki i uczestniczki najnowszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co powiedział nam o Karolinie Pisarek?

- Ma program za sobą, nic więcej nie usłyszy. Usłyszała tylko i wyłącznie prawdę, "od A do Z" - Michał Wiśniewski ocenił przed naszą kamerą.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedział nam Michał Wiśniewski! Juror "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nawiązał do afery podsłuchowej Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego...

Reklama

Zobacz także: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Michał Wiśniewski o krytyce Viki Gabor: "To jest bardzo cienka granica"

Zobacz także