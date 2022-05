Viki Gabor w ogniu krytyki po występie w Sopocie. Czym podpadła fanom?

Michał Szpak po raz kolejny udowodnił, że należy do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej! Artysta pojawił się na Polsat SuperHit Festiwal i zachwycił swoim występem. W sieci pojawiło się już nagranie ze sceny, na której Michał Szpak zaśpiewał m.in. wielki hit Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Posłuchajcie sami! Michał Szpak zachwycił na Polsat SuperHit Festiwal 2021 Dziś wieczorem w Sopocie odbywa się kolejna odsłona Polsat SuperHit Festiwal 2021. Na muzycznej imprezie pojawiła się cała plejada gwiazd. Na scenie zaprezentowali się m.in. Kayah, Viki Gabor, zespół Pectus, Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska i Doda, która po przerwie wróciła na scenę i dała czadu na Polsat SuperHit Festiwal 2021. Na festiwalu nie mogło zabraknąć również Michała Szpaka! Artysta wykonał m.in. "Dziwny jest ten świat", a przed publicznością pokazał się w odważnej stylizacji. Michał Szpak wybrał bardzo wysokie skórzane spodnie i długie rękawiczki. Wokalista podczas swojego występu pokazał napisy na swoich plecach "Wolność" i "Fobia"- żeby były dobrze widoczne Michał Szpak związał swoje długie włosy w kok. Internauci są zachwyceni występem artysty! W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. - Niepodważalnie najlepszy głos w Polsce. Nietuzinkowa osobowość. - Brawo pięknie 💚💚💚strój super 🖐 - Michał coś fantastycznego. - Sztos !! 🔥 💪🏻 👏🏻- komentują w sieci. Posłuchajcie sami, jak zaśpiewał Michał Szpak. Ależ on ma głos! Zobacz także: "The Voice of Poland": Michał Szpak reaguje na odejście Edyty Górniak! Wymowne?