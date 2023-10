Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wymaga od uczestników nie tylko umiejętności aktorskich, ale też wyczerpujących treningów fizycznych i wokalnych, które pomagają modulować barwę głosu. I choć Viki Gabor z odcinka na odcinek coraz bardziej zachwyca jurorów i fanów show, to okazuje się, że wcielanie w kolejne postaci wcale nie jest dla niej łatwe. Katarzyna Skrzynecka zdradziła nam prawdę!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Katarzyna Skrzynecka o pracy Viki Gabor na planie show

Viki Gabor szturmem podbiła polski show-biznes i wciąż się rozkręca. Za nami kolejny odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi znajomo", w którym 14-letnia artystka dała popis swoich wokalnych i aktorskich umiejętności. Po misji odcinka media społecznościowe zalała fala komplementów, jednak wielu fanów wciąż zadaje sobie pytanie, co sprawia młodej gwieździe największe trudności we wcielaniu się w kolejne sławy światowego formatu. To pytanie postanowiliśmy również zadać jednej z jurorek programu. Jak Katarzyna Skrzynecka ocenia pracę nastoletniej wokalistki na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

- Viki rzadko kiedy coś wychodzi słabiej, bo jest po prostu bardzo zdolną dziewczyną - przyznała w rozmowie z reporterką Party.pl, Katarzyna Skrzynecka. - Świetnie stara się transformować w kolejne postacie - dodała.

Katarzyna Skrzynecka zdradziła nam również, z jakim problemem najczęściej zmaga się na programowej scenie Viki Gabor, a także który z jej dotychczasowych występów uznaje za najlepszy. Więcej znajdziecie w naszym wideo.

