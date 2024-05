Trwa jubileuszowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", do której zostali zaproszeni najlepsi z poprzednich sezonów. Co tydzień na scenie występują: Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Szwed, Maria Tyszkiewicz, Barbara Kurdej-Szatan, Stefano Terrazzino, Kacper Kuszewski, Filip Lato oraz Mateusz Ziółko. A w finałowej czwórce znaleźli się: Maria Tyszkiewicz, Mateusz Ziółko, Stefano Terrazzino i Filip Lato. Teraz stacja zapowiedziała niemałą zmianę. Chodzi o finał!

Wielkie zmiany w finale "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

W najbliższy piątek odbędzie się finał muzycznego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym ku zaskoczeniu wszystkich zabraknie Katarzyny Skrzyneckiej. Odcinek półfinałowy wygrała Barbara Kurdej-Szatan, ale to i tak nie dało jej awansu do finału. Wszystkie osoby, które nie znalazły się w ścisłym finale będą śpiewać w duetach, tak jak było to dotychczas, ale produkcja właśnie zdradziła jaka nowość czeka na finalistów oraz dla widzów!

Nowością będzie, że już od startu programu ruszy głosowanie sms-owe. Bo o tym, kto stanie na podium, zadecydują już wyłącznie widzowie. W związku z tym druga część finału, z ogłoszeniem wyników 20. edycji, będzie realizowana na żywo ze studia programu. Uczestnicy pojawią się w niej z charakteryzacji z finałowych występów, co będzie nowym doświadczeniem dla ekipy show, bo dotąd wszystkie odcinki nagrywano wcześniej - czytamy na Wirtualnych Mediach.

Kolejną zmianą będzie statuetka, która do tej pory nosiła nazwę "Złota Twarz", a teraz zwycięzca jubileuszowej edycji "TTBZ" otrzyma "Twarz Brylantową". Dodatkowo, niezmiennie wygrany zgarnie 100 000 złotych, które przeznaczy na szczytny cel.

Warto zaznaczyć, że do tej pory ogłoszenie wyników finałowych na żywo realizował program "The Voice Senior" oraz "The Voice Kids".

Będziecie oglądać finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Komu kibicujecie najbardziej?

