Maciej Dowbor opublikował na Instagramie nowy wpis, w którym skomentował zamieszanie wokół programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak już wiemy, z show Polsatu pożegnali się Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski. Ostatnio z kolei, w geście solidarności z jurorką, z udziału w programie zrezygnował również prowadzący, Piotr Gąsowski. Jak komentuje to Maciej Dowbor?

Takiego zamieszania wokół "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie spodziewał się chyba nikt. Jakiś czas temu okazało się, że w kolejnej edycji programu nie pojawi się Michał Wiśniewski, ale chyba nikt nie spodziewał się wówczas tego, że wkrótce zostaną ogłoszone kolejne zmiany. Okazało się bowiem, że po wielu latach z show Polsatu żegna się również Katarzyna Skrzynecka. Jurorka nie ukrywała, że nie była to jej decyzja, a to zszokowało jej przyjaciela, Piotra Gąsowskiego, który postanowił odejść z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Wszyscy fani programu z pewnością czekali na komentarz Macieja Dowbora, drugiego prowadzącego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Teraz gwiazdor Polsatu zabrał głos na Instagramie.

Ttbz to największa zawodowa przygoda mojego życia i 9 lat wspaniałych przeżyć! Ponad połowa mojej historii w Polsacie! Kocham ten program! Nie wiem jak skomentować to co się wydarzyło z @piotr.gasowski.official ! Jestem w szoku… potrzebuję więcej czasu! Stworzyliśmy fajny duet i nawet nie wyobrażam sobie jak TTBZ może istnieć bez niego????. Tyle na teraz… #ciezkiczas #muszęochłonąć- napisał Maciej Dowbor.