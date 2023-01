Katarzyna Skrzynecka od wielu lat zasiada w jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", czy już niebawem to się zmieni? Jak podaje informator "Super Expressu", aktorka niedługo pożegna się z show. Jaka jest prawda? Artystka mocno zareagowała. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Katarzyna Skrzynecka odchodzi z programu? "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od 7 lat dostarcza nam masę rozrywki. W programie możemy zobaczyć ulubione gwiazdy w zupełnie nowej odsłonie. We flagowym show Polsatu pomimo kilku zmian w składzie jury możemy liczyć zawsze na dwie silne kobiety bez których nie wyobrażamy sobie programu. Małgorzata Walewska oraz Katarzyna Skrzynecka są jurorkami od samego początku. Szczególnie jedna artystka przypadła do gustu widzom programu. Katarzyna Skrzynecka posiada grono wielu fanów, którzy pokochali ją w tej roli. Aktorka wzięła udział w 1 edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i zmiotła konkurencję swoim fenomenalnym występem. W finale zaskoczyła widzów, kiedy wykonała damsko-męski duet w utworze "Time to say goodbye". Wygrana zagwarantowała jej miejsce w jury, w którym zasiada do dzisiaj. Ostatnio w mediach pojawiło się jednak wiele spekulacji na temat jej przyszłości w programie. Wszystko za sprawą artykułu opublikowanego w znanym tabloidzie. - Jest już trochę zmęczona. Uwielbia ten program i pracę w jury, ale myślała nad rezygnacją, żeby trochę zwolnić obroty i poświęcić czas rodzinie. Zaczęła to rozważać po tym, jak nagranie pierwszego odcinka show zostało przesunięte o tydzień i przez to przerwać urlop We Włoszech, przylecieć do Polski na dwa dni nagrań, a potem znów wrócić do Włoch, żeby dołączyć do rodziny. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy zostanie w jury, ale wkroczyła Nina Terentiew, która...