Piotr Gąsowski w piątkową noc opublikował poruszający wpis, w którym poinformował, że zakończył swoją przygodę z programem „Twoja twarz brzmi znajomo”. Gwiazdor Polsatu nie ukrywa, że powodem jego decyzji było odejście Katarzyny Skrzyneckiej i pisze wprost:

Bez Ciebie … ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego Kumpla , „nieznajomą twarz”!

Piotr Gąsowski pożegnał się z „Twoja twarz brzmi znajomo”!

Katarzyna Skrzynecka po dziewięciu latach w roli jurorki w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” odeszła z programu, a w mediach zawrzało. Teraz emocje wokół telewizyjnego hitu Polsatu sięgają zenitu, bo właśnie Piotr Gąsowski wydał oświadczenie, że odchodzi wraz z Katarzyną Skrzynecką:

Cześć Kochani! Mówi się często: „czas na zmiany”… Podziękowano Kasi… To ja też Kasiu najserdeczniej , jak umiem Tobie dziękuję… za wszystko, za Twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość… obawiam się , iż bez Ciebie … ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie , Twojego serdecznego Kumpla , „nieznajomą twarz” ! Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej , dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać! Nie będę Was wszystkich wymieniać personalnie , żeby nie okazało się , że będzie to tzw. „pocałunek śmierci”????????! - napisała Piotr Gąsowski na Instagramie.

Były już prowadzący program „Twoja twarz brzmi znajomo” podsumował ostatnie dziewięć lat jako wielką przygodę i wspaniały czas w świetnym towarzystwie i nie ukrywa, że musi ochłonąć:

To było 9 lat wspaniałych , najlepszych , najpiękniejszych lat , jakie mogły mi się w @polsatofficial przydarzyć ! I to dzięki Wam Droga Ekipo i Wam Drodzy Telewidzowie! Chciałbym duuużo więcej napisać ale muszę chwilę ochłonąć po tym moim oświadczeniu, gdyż nie chcę, jak to mam w zwyczaju , zanadto się rozklejać!

Na koniec Piotr Gąsowski zacytował wymowne słowa, które napisał do jednego z odcinków:

Przytoczę tylko , na koniec słowa , które napisałem na zakończenie jednego z odcinków , do muzyki „Final Countdown” grupy „Europe”: I tymi słowami się z tym pięknym programem pt:”Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, żegnam:

„Jak każda piosenka,

Ta kończy się też ,

Lecz jeszcze jest puenta,

Lub morał, jak chcesz ,

Na scenie się zmieniasz wciąż ,

Nieważne , co grasz,

Lecz w życiu najlepiej …

Zachować swą Twarz!!!

I wszyscy razem: (wesolutko!????!)

Twarz , co brzmi znajomo!!!

Dziękuję i będę bardzo tęsknił i kciuki mocno trzymał !❤️Wasz Gąs ????

Internauci nie wierzą w to co, dzieje się wokół hitowego programu Polsatu i obawiają się kolejnych odejść, ale są też pod wrażeniem gestu Piotra Gąsowskiego:

Ten program bez Ciebie nie ma prawa bytu!!! To jakiś koszmar ???? No i tym sposobem program Twoja Twarz Brzmi Znajomo się skończył. To już jest koniec, nie ma już nic... Pokazał Pan klasę ???????? ... świat się nie kończy na tym programie , a tym bardziej na tej stacji . Życzę powodzenia ❤️

Sądzicie, że cała ekipa zostanie wymieniona?

