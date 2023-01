W Polsacie zachodzą ogromne zmiany. Wraz z nowymi rządami Edwarda Miszczaka, hitowe programy stacji opuszczają kolejne gwiazdy. Kto zasiądzie na jurorskich fotelach uwielbianego przez widzów muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Michał Wiśniewski już domyśla się, to zajmie jego miejce.

- To "dziecko" Edwarda Miszczaka, więc by mnie to nie zdziwiło - mówi wprost lider "Ich Troje".

Kogo ma na myśli? Sprawdźcie!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": kto zastąpi Michała Wiśniewskiego?

Takiego obrotu spraw nie spodziewał się chyba nikt. Po tym, jak grudniu Michał Wiśniewski został odsunięty z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", fani programu musieli zmierzyć się z kolejnymi zmianami w show. Okazało się, że po wielu latach z muzycznym hitem Polsatu pożegnała się również Katarzyna Skrzynecka, która podobnie jak jej programowy kolega, przyznała, że odejście z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie było jej decyzją.

- Podziękowano mi, ale nie mam żalu. Rozumiem, że przychodzi ktoś nowy i układa wszystko po swojemu - mówił jakiś czas temu Michał Wiśniewski w rozmowie z "Faktem".

Te wydarzenia sprawiły, że w geście solidarności, także uwielbiany przez widzów Piotr Gąsowski odszedł z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak dotąd nie wiadomo, kto zastąpi prowadzącego, jednak, jak wyznał w najnowszym wywiadzie Michał Wiśniewski, lider "Ich Troje" ma pewne podejrzenia co do tego, kto zasiądzie na jego miejscu w jury programu.

W rozmowie z mediami Michał Wiśniewski przyznał, że podejrzewa iż w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zastąpi go jego imiennik - Michał Szpak.

- Michał Szpak to "dziecko" Edwarda Miszczaka, więc by mnie to nie zdziwiło. Czy by się sprawdził? To zawsze czas pokazuje, ja Michała znam i mam z nim dobre relacje -przyznał w rozmowie z "Faktem" Michał Wiśniewski.

Lider "Ich Troje" podkreślił, że nowemu jurorowi "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" życzy samych sukcesów.

- Życzę mu na pewno wszystkiego co najlepsze. Zresztą on już się sprawdził jako juror w innym show, więc wie, na czym to polega. Jeśli dostał propozycję i ją przyjmie, będę trzymać kciuki. Nie mnie go oceniać, to zrobi publiczność - dodał Michał Wiśniewski.

Przypominamy, że Michał Szpak przez kilka edycji był jurorem w programie TVP "The Voice of Poland". Myślicie, że to właśnie on już niebawem zasiądzie w jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

