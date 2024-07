2 z 9

Sławomir Zapała wystąpi w 7. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wokalista rocko polo.

Kim jest Sławomir Zapała?

Uczestnik zeszłorocznej, jesiennej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, w której dotarł do piątego odcinka. Ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Teatralnych. – Z „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wiąże duże nadzieje.

Moim marzeniem jest lekcja wokalna z panią Małgorzatą Walewską i wierzę, że uda mi się je spełnić – mówi.

Swoją karierę muzyczną i warsztat szlifował w Nowym Jorku, w Watermill Center na Long Island pod okiem Roberta Wilsona. Sławomir to żywy dowód na to, że „american dream” możliwy jest również w Polsce. Teraz artysta bryluje w mediach i na salonach. Zasłynął dzięki utworowi „Megiera”, którego premiera miała miejsce na początku marca 2015r. W teledysku do piosenki wystąpili znani aktorzy - Ewa Kasprzyk, Witold Dębicki, Lech Dyblik i Krzysztof Kiersznowski. Dziś ma on już ponad 8,5 miliona odsłon w serwisie YouTube. Gwiazdor rock polo koncertuje wraz z zespołem „Trzymamy się Zapały”, który tworzą czołowi muzycy z Warszawy. Każdy koncert Sławomira to wielki show, a widownia bardzo docenia fakt, że zespół gra na żywo. W teledyskach Sławomira występują popularne gwiazdy: Małgorzata Socha, Ewa Kasprzyk, Krzysztof Kiersznowski, czy legendarna Grupa Vox. Dużą popularnością cieszyły się też piosenki „Kabaretu na Koniec Świata”, w którym występował. Sławomir na swoim koncie ma również ponad 20 ról filmowych i serialowych w produkcjach takich jak: „Karol – człowiek, który został papieżem”, „33 sceny z życia”, „Popiełuszko”, „Pod mocnym aniołem”, „Hotel 52”, „Ojciec Mateusz”, „Czas honoru”.