"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Format, w którym gwiazdy prezentują nie tylko swoje umiejętności wokalne, ale również aktorskie, stał się jednym z ulubionych programów telewidzów. Nic więc dziwnego, że Polsat podjął decyzję o nagraniach do kolejnej, 20. edycji "TTBZ". Lista jej uczestników ma być naprawdę imponująca! Sprawdźcie szczegóły.

To oni wystąpią w 20. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Ostatnia, 19. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", którą widzowie mieli okazję oglądać jesienią br., zgromadziła przed telewizorami naprawdę pokaźne grono widzów. Wyraźnie widać, że rozrywkowe show to prawdziwe "oczko w głowie" Edwarda Miszczaka, który planuje dalej rozwijać muzyczny format - już wiosną obejrzymy okrągłą, 20. edycję "TTBZ".

Dopiero co informowaliśmy, że do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powraca Katarzyna Skrzynecka, która sprawdzi się w nowej roli, a teraz podano kolejne nazwiska, które pojawią się na szklanym ekranie już za kilka miesięcy! Co ciekawe, w jubileuszowej edycji mają wystąpić osoby, które widzowie zdążyli świetnie poznać w show Polsatu.

W artystów w show wcielą się też ponownie Stefano Terrazzino (zwycięzca trzeciej edycji), Aleksandra Szwed (zwyciężczyni 5. edycji), Kacper Kuszewski (zwycięzca 8. edycji), Filip Lato (zwycięzca 9. edycji) i Mateusz Ziółko (zwycięzca 10. edycji) - podaje portal Wirtualnemedia.pl.

Wojciech Olkusnik/East News

Wygląda na to, że rozmowy dotyczące wiosennej odsłony "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już trwają, bo we wtorek, 12 grudnia, miało odbyć się spotkanie władz Polsatu z uczestnikami 20. edycji show.

Jak ustaliliśmy, ci artyści pojawili się we wtorek wieczorem na spotkaniu z udziałem produkcji ''TTBZ'' i władz Polsatu - precyzuje portal Wirtualnemedia.pl.

Co ciekawe, do "TTBZ" ma powrócić także Piotr Gąsowski, który solidarnie rozstał się z hitem Polsatu po tym, jak zwolniono Katarzynę Skrzynecką. Wszystko wskazuje więc na to, że 20. edycja show będzie naprawdę wyjątkowa!

Na korytarzach na Ostrobramskiej mówi się, że to sam Edward Miszczak uznał jednak, że jubileuszowa edycja ''Twoja Twarz Brzmi Znajomo'' nie byłaby kompletna bez charyzmatycznego aktora. Zwłaszcza, że dyrektor wie, że podjęte przez niego decyzje personalne, delikatnie mówiąc, nie wywołały zachwytu u widzów - cytował swoje źródło Pudelek.pl

TRICOLORS/EAST NEWS

Wygląda na to, że w 20. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zdecydowanie nie zabraknie emocji, a byli uczestnicy show będą mieli okazję zmierzyć się ze sobą w nowych konfiguracjach. Czyje nazwisko na liście jest dla Was największym zaskoczeniem?

ONS