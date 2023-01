"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 18": Oto pełna lista uczestników! Wyciekły zdjęcia z tajnego spotkania 

W sieci pojawiły się zdjęcia uczestników, prowadzących i jurorów 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", którzy wzięli udział w tajnym, wieczornym spotkaniu z Edwardem Miszczakiem, nowym dyrektorem programowym Polsatu. Miała być niespodzianka, teraz już wszystko jasne - znamy pełną listę gwiazd nadchodzącej edycji show. Jest wiele zaskoczeń.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - oto pełna lista uczestników show

Emocje wokół "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie opadają! W programie doszło do sporych zmian, za które, jak plotkuje się od tygodni, odpowiada Edward Miszczak, nowy dyrektor programowy Polsatu. Paparazzim udało się dotrzeć na sekretną imprezę gwiazd nowej odsłony muzycznego show, znamy więc już nazwiska wszystkich uczestników, jurorów oraz prowadzących. Na spotkaniu nie zabrakło również samego Miszczaka!

Z wcześniejszych doniesień medialnych dowiedzieliśmy się, że w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystąpią na pewno Krzysztof Ibisz, wokalistka Daria oraz aktorka Natalia Janoszek. Na spotkaniu z wyżej wymienionej trójki pojawiła się tylko Natalia, w towarzystwie menadżera, Patryka Wolskiego.

Paparazzi sfotografowali również... Piotra Stramowskiego oraz Julię Kamińską. I to z pewnością największe zaskoczenie tej edycji! Stramowski do tej pory nie miał okazji pokazać światu swojego muzycznego talentu, z pewnością jego występy będą dla widzów dużą niespodzianką. Julia Kamińska, serialowa "BrzydUla", od lat za to zajmuje się muzyką, szykuje się nawet do wydania płyty!

Wśród gwiazd, którym paparazzi nie zrobili zdjęć, są również młody wokalista Oskar Cyms (jego hit "Daj mi znać" od miesięcy podbija listy przebojów) oraz aktorka Kasia Kołeczek. Ósmym uczestnikiem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie zaś osoba wyłoniona z castingów.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 18" - jurorzy

Po głośnym odejściu z show Katarzyny Skrzyneckiej, a wcześniej Michała Wiśniewskiego, okazało się, że produkcja okroi skład jury do trzech osób. Do obecnych na imprezie Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego dołączył... Paweł Domagała! Dobry wybór?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 18" - prowadzący

Solidaryzując się ze zwolnioną Katarzyną Skrzynecką, Piotr Gąsowski zrezygnował z prowadzenia programu. Obok Macieja Dowbora w roli gospodarza show zobaczymy więc dawno niewiedzianego Macieja Rocka, znanego z programów "Idol" czy "Must be the music".

