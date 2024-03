Maria Tyszkiewicz wygrała szóstą edycją programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a swoją finałową metamorfozą w Rihannę zachwyciła wszystkich! W programie genialnie wcielała się w takich artystów jak Doda, Edyta Górniak czy Michał Szpak. Dlatego teraz zobaczymy ją w nowej, jubileuszowej edycji show Polsatu z udziałem innych zwycięzców!

Kim jest Maria i czym zajmuje się na co dzień? Co łączy ją z Beatą Tyszkiewicz?

Kim jest Maria Tyszkiewicz z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Maria Tyszkiewicz to aktorka i wokalistka, która na co dzień występuje m.in. w Teatrze Muzycznym Roma czy Teatrze Stu. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Swoją karierę zaczynała jako dziecko. W wieku 3 lat zaczęła występować w Domowym Przedszkolu w TVP 1. W 2007 roku dołączyła do Teatru Buffo. Widzowie na pewno kojarzą ją z takich programów jak "Złota Sobota", "Jaka to melodia?" czy "Przebojowa Noc". W 2020 roku wydała debiutancki album "Ufam Sobie".

Czy Beata Tyszkiewicz to jej rodzina?

Kiedy okazało się, że Maria Tyszkiewicz wystąpi w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", wszyscy zastanawiali się, czy jej bliską rodziną jest Beata Tyszkiewicz. Okazuje się, że nie. Maria przyznała, że być może wielka aktorka to jej daleka rodzina, ale nie ma do tego pewności. Aczkolwiek bardzo ceni gwiazdę.

Maria Tyszkiewicz w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" udowodniła, że ma wielki talent. Jako Doda podbiła sieć, a jako Alicja Majewska powaliła jurorów na kolana. Jak będzie w tej edycji? Przekonamy się w każdy piątek o godzinie 20. w Polsacie. Maria będzie rywalizować m.in. z Katarzyną Skrzynecką, Kacprem Kuszewskim czy Basią Kurdej-Szatan. Czekacie?

Prywatnie Maria Tyszkiewicz od jakiegoś czasu jest w związku z tajemniczym Dominikiem. W sieci nie brakuje ich wspólnych fotek, na których widać, jak bardzo są ze sobą szczęśliwi.