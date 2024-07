Stacja TVN rezygnuje z emisji swojego hitowego programu? W najbliższą niedzielę stacja nie pokaże show „MasterChef Junior”, które jest emitowane w niedzielne wieczory. Dlaczego?

Reklama

TVN nie pokaże w niedzielę show MasterChef Junior. Co się stało?

Widzowie programu, w którym dzieci prezentują swoje umiejętności kulinarne, nie zobaczą w najbliższą niedzielę ( 26 marca) premierowego odcinka. Z jakiego powodu? Stacja TVN nie podała jeszcze przyczyny zmiany w swojej ramówce. Zamiast hitowego programu, którego jurorami są Ania Starmach, Mateusz Gessler i Michel Moran, widzowie zobaczą film „Z ust do ust" z Jennifer Aniston i Kevinem Costnerem. TVN zapowiada, że zaległy odcinek „MasterChef Junior” zostanie wyemitowany w późniejszym terminie. Skąd taka zmiana w ramówce? Stacja być może zdecydowała się na taki krok, bo w tym samym czasie w niedzielę, stacja Polsat pokaże mecz Polska-Czarnogóra w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2018 w piłce nożnej. Nie jest tajemnicą, że tak ważne mecze naszej reprezentacji zawsze przyciągają przed telewizory miliony widzów, wiec stacja TVN zapewne chce pokazać nowy odcinek swojego hitowego programu nie w tej samej porze, co ważny mecz polskich piłkarzy. Co o tym myślicie? Żałujecie, że nie zobaczycie w niedzielę „MasterChef Junior”?

ZOBACZ: Lewandowski, Szczęsny, Fabiański, Pazdan - piłkarze rozpoczęli zgrupowanie kadry! ZDJĘCIA

Zobacz także

TVN nie pokaże w niedzielę show „MasterChef Junior”

TVN

Stacja nie podała, dlaczego zdecydowała się na przeniesienie emisji show, ale być może chodzi o to, że w tym samym czasie w niedzielę odbędzie się mecz polskiej kadry.

East News

Polska drużyna zagra z Czarnogórą