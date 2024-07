Grzegorz Krychowiak nie zagra w meczu z Czarnogórą. Piłkarz ma złamane żebro. O kontuzji zawodnika poinformowano na środowej konferencji prasowej.

Grzegorz Krychowiak ma złamane żebro. Przyjechał na zgrupowanie już z tym urazem. Okazało się, że nie będzie w stanie zagrać z Czarnogórą - powiedział Jacek Jaroszewski, lekarz polskiej kadry narodowej, na spotkaniu z dziennikarzami.

Grzegorz Krychowiak ma kontuzję. Co mu dolega?

Piłkarz, na co dzień grający we francuskim klubie Paris Saint-Germain, przyjechał w poniedziałek na zgrupowanie kadry, mimo niewielkiego urazu, do którego doszło podczas niedzielnego treningu klubowego. Badania wykazały, że to złamanie, które wyklucza piłkarza z najbliższego meczu kadry. Piłkarz wróci do Paryża, gdzie zostanie poddany leczeniu.

Ma złamane żebro i dziś udaje się na leczenie do klubu. Potrwa ono około trzech tygodni. Grzegorz chciał za wszelką cenę podjąć trening przy zastosowaniu metod, które miały dać szansę na występ. Na treningu chcieliśmy sprawdzić, czy jest to możliwe. Okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Nie byłby w stanie grać na sto procent. Nie ma sensu, by zostawał z nami - mówił Jaroszewski na konferencji prasowej.

W niedzielę Polska zmierzy się z Czarnogórą na wyjazdowym spotkaniu, które odbędzie się w Podgoricy. Będzie to kolejny mecz eliminacyjny do mistrzostw świata 2018. Polska jest liderem w swojej grupie. Czy brak Grzegorza Krychowiaka osłabi Polaków na boisku?

Grzegorz Krychowiak nie zagra w meczu z Czarnogórą.

Piłkarz ma kontuzję żeber, która wyklucza jego występ w nadchodzącym spotkaniu.