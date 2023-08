Maciej Stuhr krytykowany przez gwiazdy. Chodzi o jego nowy program w TVN

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Maciej Stuhr poprowadzi nowy program w TVN. Aktor ma pojawić się w opartym na francuskim formacie "The A Talks". Za sukcesem show stoją reżyserzy Olivier Nakache i Eric Toledano, których polscy widzowie mogą kojarzyć przede wszystkim z hitowego filmu "Nietykalni". W produkcji grupa 30 osób w spektrum autyzmu będzie przeprowadzać wywiady ze znanymi postaciami: prezenterami telewizyjnymi, sportowcami, politykami, wokalistami oraz aktorami. W październiku mają powstać zdjęcia do programu. Wygląda na to, że wzbudzi on spore kontrowersje. W mediach pojawiły się głosy gwiazd, według których Maciej Stuhr nie powinien przyjmować tej oferty.

Maciej Stuhr surowo oceniony za przyjęcie pracy w nowym programie TVN

Pod koniec sierpnia ogłoszono, że Maciej Stuhr został gwiazdą nowego programu TVN. Znany i ceniony aktor, który niedawno prowadził festiwal w Sopocie, jesienią br. będzie próbował odnaleźć się w zupełnie nowej roli. Okazuje się, że nie wszystkim podoba się zarówno format, jak i wybór gwiazdora. Monika Richardson wystosowała apel do artysty, w którym prosi go, by zrezygnował z nowej roli.

Maćku, nie rób tego — zaczęła.

W dalszej części Monika Richardson zaznaczyła, że Maciej Stuhr może jedynie stracić, biorąc udział w programie "The A Talks". Zdaniem dziennikarki aktor będzie ofiarą nieudanego przeniesienia francuskiego formatu do Polski. Przy okazji uderzyła w Lidię Kazen oraz stację TTV.

Lidia Kazen nie ma w sobie jednej kreatywnej kości. Wpuszcza Cię w format, jak pawiana na wybieg w ZOO, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będzie pokazywać ku uciesze gawiedzi, że takie to chodzi i mówi, ale jednak ma gorzej, niż my — napisała na Instagramie.

Sukces programu "Down the Road" to sukces jego bohaterów oraz rewelacyjnie słuchającego Przemka Kossakowskiego, który być może jest nieodpowiedzialnym mężem, ale empatykiem jest niedościgłym i to on od początku wkleił się w tę niezwykłą podróż, jako jeden z bohaterów. Ani TTV, ani Kazen w niczym tu nie pomogli, po prostu dali antenę — dodała.

Później Monika Richardson stwierdziła, że program skrzywdzi młodych ludzi w spektrum autyzmu. Zasugerowała, że Maciej Stuhr nie jest odpowiednią osobą do pracy z bohaterami formatu. Przy okazji przypomniała, że sama ma dziecko w spektrum.

Tutaj jest inaczej i Ty jesteś innym człowiekiem. Jesteś arcykpiarzem, błyskotliwym i złośliwym, tak, ale bez narzędzi do prawdziwego spotkania z człowiekiem, którego mózg ma całkowicie inne okablowanie. Mówię Ci to jako matka młodego dorosłego ze spektrum — czytamy we wpisie.

I pamiętaj, że TVN to już nie jest nasza telewizja i że nawet w roku wyborczym nie warto wchodzić z nią w układ. A Lidia Kazen ma z Mariuszem Walterem tyle wspólnego, co Kaczyński z Kuroniem. No sorry — poinformowała.

Warto przypomnieć, że wcześniej do pomysłu przeniesienia francuskiego programu "The A Talks" do TVN krytycznie odniosła się Ola Petrus. Stand-uperka, osoba niskorosła wytknęła największe różnice między oryginalnym formatem a produkcją w Polsce.

Jestem już zmęczona tłumaczeniem tego. We Francji to program "Les Rencontres du papotin". Moderuje go Julien Bancilhon — redaktor naczelny magazynu Le Papotin. Magazynu, którego redakcja składa się z osób na spektrum. Magazynu wydawanego od 1989, a program TV jest jego rozszerzeniem. U nas "Maciej Stuhr poprowadzi program z osobami na spektrum autyzmu…". Widzicie różnicę, nie? P.S. Panie Młody Stuhr… ja wielbię, szanuję, podziwiam, serio, serio… Błagam, na przyszłość research, research i jeszcze raz research... — napisała Ola Petrus.

Myślicie, że Maciej Stuhr przyjmie rady do serca?