Kasia Sokołowska pod koniec lipca została mamą. Na świat przyszedł synek jurorki "Top Model", który otrzymał imiona Iwo Lew. Gwiazda na początku nie zdradzała imienia swojej pociechy, czekając na odpowiedni dla niej moment, jednak... uprzedził ją z ogłoszeniem tej nowiny kolega z programu, Marcin Tyszka! Co o jego wpadce sądzi Kasia Sokołowska? Zapytaliśmy ją o to podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN!

Reklama

"Top Model": Kasia Sokołowska o wpadce Marcina Tyszki!

Katarzyna Sokołowska zachwyca formą zaledwie miesiąc po porodzie - gwiazda już pojawiła się na dwóch konferencjach ("Top Model" i ramówka TVN) i chętnie pozowała dla fotoreporterów oraz udzielała wywiadów. Na konferencjach był obecny również Marcin Tyszka i podczas spotkania promującego nowy sezon "Top Model", juror niechcący zdradził imię synka Kasi Sokołowskiej! To właśnie "dzięki" Marcinowi Tyszce dowiedzieliśmy się, że chłopiec otrzymał imiona Iwo Lew. Czy Kasia Sokołowska ma o to do niego żal? Wygląda na to, że nie, bo żartobliwie skomentowała wpadkę kolegi przed naszą kamerą!

- Mam dla niego dużo tolerancji, znamy się tyle lat, nie chciał zapewne nic złego. No odebrał mi tę przyjemność, nie powiedziałam tego pierwsza, ale trudno. Teraz musi sobie poradzić z tymi pytaniami! - powiedziała przed naszą kamerą Kasia Sokołowska.

Co jeszcze na ten temat zdradziła świeżo upieczona mama? Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Sokołowska pokazała syna! Iwo Lew skończył miesiąc