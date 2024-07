W piątej edycji Top Model, podobnie jak w poprzedniej, biorą udział nie tylko początkujące modelki, ale też modele. Na castingu do programu pojawił się Samuel Kowalski, który - jeszcze zanim zdjął koszulkę i wziął udział w sesji z Marcinem Tyszką - powiedział jurorom o tym, że jest bardzo wierzący.

“ Moim wyznacznikiem jest podążać drogą za Jezusem . Jestem chrześcijaninem wiary ewangelickiej. Nie jesteśmy świadkami Jehowy. My jesteśmy coś takiego jak prawosławie”

Jurorzy byli zaskoczeni jego wyznaniem, dlatego spytali go, co o jego udziale w show sądzą jego rodzice.

Marcin Tyszka nie rozumiał, po co Samuel zdecydował się na udział w tym show.

“Po co ci to? Jesteś taki wierzący i przychodzisz do rozrywkowego show. Są inne zawody”.

“Przyszedłem, żeby zobaczyć czy sprawdzę się jako model”, powiedział Samuel.