Julia von Stein przekazała swoim fanom bardzo smutną wiadomość. Jak się okazało, zmarła pani Gosia, którą mieliśmy okazję poznać przy okazji udziału Julii von Stein w programie "Damy i wieśniaczki". Jak wiadomo, gwiazda TTV bardzo zżyła się z całą rodziną, którą poznała w tym programie, dlatego odejście pani Gosi jest dla niej niezwykle bolesne. Tak gwiazda pożegnała panią Gosię...

Julia von Stein żegna panią Gosię z "Dam i wieśniaczek"

Julia von Stein z "Diabelnie boskich" jakiś czas temu wystąpiła w programie "Damy i wieśniaczki", w którym poznała niezwykłą rodzinę. Gwiazda TTV tak bardzo polubiła się z nimi, że do dziś utrzymuje z nimi bliski kontakt i mocno ich wspiera. Kiedy zatem dowiedziała się, że pani Gosia trafiła w krytycznym stanie do szpitala, natychmiast wsiadła w samochód, by ją odwiedzić. Niestety, dziś Julia von Stein poinformowała, że pani Gosia z "Dam i wieśniaczek" przegrała walkę z chorobą.

Instagram/Julia von Stein

Julia von Stein właśnie pożegnała panią Gosię poruszającym nagraniem i wpisem na Instagramie. Gwiazda TTV podkreśliła, że tak, jak do tej pory dalej będzie się troszczyć o jej rodzinę.

Gosia! To był zaszczyt Cię poznać! Otworzyłaś dla mnie drzwi swojego domu. Otworzyłaś dla mnie swoje serce. Traktowałaś mnie jak członka swojej Rodziny.Nigdy mnie nie oceniłaś ani nie skrytykowałaś - nawet za te idiotyczne implanty pośladków. Nauczyłaś mnie, że DOM TO NIE PUSTE ŚCIANY, TYLKO LUDZIE, KTÓRZY GO TWORZĄ ! Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. SPOCZYWAJ W POKOJU. A o Rodzinę się nie martw! Wiesz, że jestem i zawsze przy Nich będę! - napisała Julia von Stein

Fani są głęboko poruszeni odejściem pani Gosi z "Dam i wieśniaczek". W komentarzach pod poruszającym postem Julii von Stein przesyłają mnóstwo słów wsparcia.

Wyrazy współczucia dla całej rodziny...

Juleńko jestem z tobą całym serduszkiem. Tulę cię mocno kochana moja. Dużo siły dla rodziny

Wyrazy współczucia dla Joli rodziny. Pani Gosia zapisała mi się bardzo dobrze w pamięci właśnie dzięki programowi w telewizji... Niech spoczywa w pokoju... Bardzo smutna informacja. - piszą poruszeni fani

Julii von Stein oraz bliskim pani Gosi z "Dam i wieśniaczek" składamy najszczersze wyrazy współczucia.