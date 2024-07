Zwyciężczynie pierwszych dwóch serii "The Voice Kids", Roksana Węgiel i Anika Dąbrowska, są już pełnoletnie. Podobnie jak wielu innych uczestników tego talent show, marzyły, by związać przyszłość z muzyką i... udało się. A jak sobie radzą ich koleżanki i koledzy z programu i czy udział produkcji ułatwił im start w muzycznej karierze? Zobaczcie sami.

"The Voice Kids": Światowa kariera i kontrakty płytowe. Tak się wiedzie dzieciom z "The Voice Kids"

Zwycięstwo w "The Voice Kids" otworzyło drzwi do wielkiej kariery m.in. Roksanie Węgiel, która dobrze wykorzystała daną jej szansę. Po tym, jak wygrała dziecięcą Eurowizję, mimo młodego wieku, ugruntowała swój status gwiazdy. Jej najpoważniejsza rywalka z programu, Zuzanna Jabłońska, na jakiś czas usunęła się w cień, ale w 2020 roku wróciła z własnym materiałem zabranym na debiutanckiej płycie.

Kolejny finalista, Kuba Szmajkowski zakwalifikował się do eurowizyjnych preselekcji i powalczy o wyjazd do Liverpoolu, mając za rywalki takie doświadczone artystki jak m.in. Natasza Urbańska czy Maja Hyży. Przypomnijmy, że chłopak ma zaledwie 20 lat i na koncie dwie płyty (nagrane z zespołem 4Dreamers) oraz nominację do Fryderyka. Współpracował też z laureatką czwartej edycji programu, Sarą James. Jej zaś przedstawiać nie trzeba - w portfolio wokalistki, oprócz zwycięstwa w show, znajduje się też zakończony wielkim sukcesem występ na Eurowizji Junior (drugie miejsce) oraz finał amerykańskiej wersji "Mam talent", gdzie tak oczarowała samego Simona Cowella, że najsurowszy telewizyjny juror wcisnął podczas jej występu "złoty przycisk".

O tym, jak się prezentują się dziś młodzi artyści znani z programu "The Voice Kids" i jak potoczyły się ich losy, dowiecie się, oglądając nasze wideo!

