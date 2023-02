Roksana Węgiel zaskoczyła fanów zdjęciem: "Roxie i Kevin to najlepsi rodzice"

Roksana Węgiel opublikowała zdjęcie, które zelektryzowało jej fanów. 17-letnia piosenkarka pochwaliła się nową stylizacją z beżem w roli głównej, a fani patrzą tylko na jej fryzurę. Roksana Węgiel postawiła na nowy, jaśniejszy odcień włosów i wygląda na to, że eksperymentowanie z fryzurami naprawdę przypadło jej do gustu! Roksana Węgiel zaskoczyła nową fryzurą! Roksana Węgiel po wygranej w "The Voice Kids" i zwycięstwie w konkursie Eurowizji otworzyła sobie drzwi do kariery muzycznej, a dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia. Nastolatka przez wiele lat była wierna wizerunkowi sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa, ale od jakiegoś czasu mocno eksperymentuje ze swoim wyglądem i fryzurami. Roksana Węgiel nie tylko decyduje się na coraz bardziej kobiece stylizacje , ale od czasu do czasu zmienia też kolor włosów. Efekty jednej z takich metamorfoz piosenkarka właśnie zaprezentowała na Instagramie. Roksana Węgiel na nowym zdjęciu pozuje w kobiecym zestawie i zachwyca nowym kolorem włosów. Zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez ROXIE 🖤 (@roxie_wegiel) Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała zdjęcia z wakacji. Fani: "Boże, ale to zdjęcie" Fanki Roksany Węgiel nie mają wątpliwości, że w chłodnym beżu artystka prezentuje się rewelacyjnie i są pod wrażeniem nowego wyglądu młodej gwiazdy. - Ślicznie Ci w beżowym!🤎 - Jaka śliczna - Ale ładnie wyszłaś - Najcudowniejsza Przypomnijcie sobie, jaki kolor włosów miała jeszcze niedawno Roksana Węgiel?...