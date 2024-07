Porażka Rolnik szuka żony i Marty Manowskiej na Telekamerach? Wierni fani programu na pewno tak myślą. Rolnik szuka żony startował w kategorii najlepszy program rozrywkowy, a Marta Manowska w kategorii Nadzieja Telewizji i w obu przypadkach skończyło się zaszczytnym drugim miejscem. Czy Marta Manowska była smutna z powodu tego, że w tym roku nie udało się zdobyć statuetki?

A jak się czuje Marta Manowska z tym, że to nie ona otrzymała Telekamerę w kategorii "Nadzieja Telewizji" tylko Maciej Musiał?

W tym roku miałam przeczucie, że to nie ja. Obstawiałam właśnie Maćka Musiała, mimo całej wiary w program i to, co robię. Jakoś wiedziałam, że to nie będzie mój dzień. Dlatego też przyszłam na tę galę bardziej wyluzowana niż w zeszłym roku. Byłam na to przygotowana. Maciek Musiał jest dłużej w telewizji niż ja, ma dużo fanów. Mnie dopiero w kwietniu stukną dwa lata od zdjęć, a na wizji byłam dopiero od października 2014. Ale rzeczywiście, jak na to popatrzeć, to Maciek jako nadzieja telewizji ma trochę dłuższy staż niż ja - śmieje się w rozmowie z Party.pl Manowska.